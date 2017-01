" Tund tähega" on Kanal 2 uus saade, mis seab kuulsad eestlased tavatusse olukorda. Nad saabuvad stuudiosse, kus ootamas on sada noort, kes võivad oma lemmikult küsida absoluutselt kõike. Ja nad tõesti küsivadki kõike, otsekoheselt ja ausalt oodates sama ka vastajatelt. Nii peavadki staarid olema valmis muuhulgas küsimusteks stiilis, kas nad on kunagi varastanud, valetanud või muid sigadusi korda saatnud.

Tavapärasest erinevatele küsimustele vastates selgub Juss Haasma kohta nii mõndagi uut, kes noortele tunnistab näiteks, et on kiusamise tõttu kaalunud oma nime vahetamist, saanud lapsena rihma, samuti annab staar aru suitsetamise kohta ja selgitab, kuidas ta oma hirmudest on üle saanud. "Ma olen lavahirmuga võidelnud nii palju, et see on kohutav. Sellega peab maadlema ja seda on jäänud vähemaks."