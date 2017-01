Kui enamus naisi kurdavad, et nende menstruatsioon on väga vererohke, siis mõnikord võib juhtuda, et su enesetunne on palju parem ja ka vereeritus palju väiksem.

Kuigi vähesem veritsus teeb olukorra naise jaoks mugavamaks, siis võib see olla ka märk, et midagi on valesti, vahendab prevention.com.

Mis on need põhjused, et su vereeritus on väiksem?