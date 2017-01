Klassikalise nisujahu kõrval eelistatakse toitude valmistamisel aina enam just riisijahu, ent millised on selle eelised nisujahu kõrval? Riisijahu kasutavad toitudes juba ka mitmed Eesti söögikohad.

Aasia kaguosas, Jaapanis ja India lõunaosas on riisijahu üks peamisi toiduaineid, tehtud sageli nii pruunist kui ka valgest riisist.

Eelkõige peetakse riisijahu eeliseks gluteeni puudumist – viimane on eriti oluline tsöliaakiat põdevatele inimestele või neile, kellele gluteen tekitab ka väiksemaid vaevusi. Samuti on riisijahu kergemini seeditav kõigile ning ei tekita pärast sööki väsimustunnet. Nii saab kõht kiiresti täis, kuid erinevalt nisujahu süsivesikute tarbimisest puudub raskustunne kõhus.

Toiduekspertide sõnul sisaldab riisijahu üksjagu proteiini ning B-vitamiini, kuid ka korralikus koguses kiudaineid ja teisi mineraale, nagu kaltsium või tsink.

Riisijahu kasuks otsustamine on eriti oluline neile, kes soovivad kehakaalu jälgida, kuna kiudainerikkus paneb soolestiku paremini tööle ja vähendab söögiisu üldisemalt. Veebilehe MayoClinic.com andmetel vähendab nisujahu asendamine riisijahuga haigestumise riski näiteks soolehaigustesse, II tüüpi diabeeti ja alandab kõrget vererõhku.

Üks koht, kus riisijahu kasutamine kindlasti kasuks tuleb, on pitsapõhi. Tallinnas pakub riisijahust põhjaga pitsat näiteks Pizzapro, kus saab muuhulgas tellida pitsataskuid – lisaks tervislikule jahule leidub neis ka rohkelt värsket salatit.

Riisijahust pitsapõhi või mõte sellest võib esmalt tunduda kummastav, kuid tegelikult on see õhuke ja krõbe ning meenutab maitselt röstitud pähklit. Maitse on meeltmööda ka lastele, mistõttu tasub tervislikku riisipõhjaga pitsat tellida näiteks laste sünnipäevaks.

Eestis ainsana riisijahust pitsasid pakkuva Pizzapro hubase restorani leiad Tondilt ja uuest kaubanduskeskusest Arsenal. Lisaks kõhutäitele ja meeldivale atmosfäärile ootavad sind abivalmis töötajad. Kohale tasub minna seltskonnaga, sest alates neljandast pitsast või pitsataskust kehtivad kogu tellimusele soodushinnad.

Pizzapro menüüga saad tutvuda nende kodulehel SIIN või Facebookis SIIN.