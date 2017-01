Kesk-Itaalias mattus suusakuurordi hotell tugevatest maavärinatest põhjustatud lumelaviini alla. Lume alla jäi üle 30 inimese, neist mitu last. Õhtuks oli päästemeeskond leidnud kolme inimese surnukeha. Jätkusid umbes 35 inimese meeleheitlikud otsingud, vahendas BBC.

Abruzzos asuvas Rigopiano hotellis jäi lumelõksu esialgsetel teadetel 20 külalist ja personal, keda arvatakse olevat ca 10 inimest, vahendas RaiNews. Hotellis oli ka mitu last. Kui palju täpselt inimesi majas viibib, pole teada, sest paljudel õnnestus enne lõksujäämist minema pääseda. Täna pärastlõunaks olid päästjad kätte saanud kolme inimese surnukehad, kirjutas thelocal.it.

Itaalia väljaanne La Stampa on andnud nimekirja 23 kadunud inimese nimega. Enamus neist on itaallased, kuid on ka Šveitsi ja Rumeenia kodanikke, vahendas BBC. Nende hulgas on kolm last vanuses kuue-, seitsme- ja üheksa-aastane. Kõige vanem on 60aastane mees. Naaberpiirkonnas Marches on kadunud seitse inimest.