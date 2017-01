Jäär Paljud suhted võivad täna olla kas liiga laialivalguvad või röövivad lihtsalt sinu aega. Aga ehk on põhjus ka selles, et sa ei oska õigel hetkel ei öelda. Sa ei jõua kõikide probleemidega tegelda!

Sõnn Kui oled õigel töötegemise lainel, siis suudad täna mitme päeva töödega ühele poole saada. Samas võib mingi asi su tähelepanu kõrvale viia ja sa lihtsalt raiskad päeva ära.

Kaksikud Ettevaatust riskide võtmisel! Ürita nüüd teha vaid seda, mida kindlasti oskad, ära hakka geeniust ja universaalset asjatundjat mängima! Ent romantilises plaanis võid kogeda kõrghetki.

Vähk Hea päev selleks, et kindlustada kõike kodu, majapidamise ja perekonnaga seonduvat. Õige aeg näiteks koduseks suurpuhastuseks, uue mööbli hankimiseks jne.

Lõvi Hakkad paljudele asjadele teise pilguga vaatama. Saad aru, et kõik on tegelikult väga keerukate valikute ja otsuste tulemus ning et igal sammul või tegematajätmisel on oma hind.

Neitsi Päeva iseloom paneb sind elama üle oma võimete. Kipud raiskama sinu käsutuses olevaid vahendeid. Kuid armutaevas säravad kirkad tähed – nii et lase käia!

Kaalud Kuu ja Jupiter on koos Kaalude märgis. See on suurepärane seis. Samas on kerge millegagi üle pingutada või oma võimeid-võimalusi üle hinnata. Veenuse-Pluuto aspekt soosib armuasju.

Skorpion Päev soosib loomingulist tegevust ja omaette olemist. Kui pead täna liialt suhtlema, võid endast palju energiat ära anda ja tagajärjeks võib olla väsimus.

Ambur Oled äärmiselt ettevõtlik, kuid samas võid kergesti üle pingutada ning oma võimeid ja võimalusi ülehinnata. Paljud su ettevõtmised võivad siiski kas kulmineeruda või anda mingeid tulemusi.

Kaljukits Täna võib töises ja ühiskondlikus liinis ette tulla midagi, millele peaksid tähelepanu pöörama. Sulle võidakse teha kas hea pakkumine või on kellestki lihtsalt palju abi. On kerge oht, et hindad oma võimeid üle.

Veevalaja Soodne päev, et asjad kenasti kontrolli alla saada. Keegi võib sind tähtsas küsimuses aidata või head nõu anda. Õhtul kell 23.24 siseneb Päike Veevalaja märki.