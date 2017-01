President Kersti Kaljulaid on ametisoldud kuudega näidanud, et kuld ja kard, sitsid ja satsid pole tema teema. Sama rada mööda on ta otsustanud minna vabariigi aastapäeva vastu­võtulegi – kuuldavasti õhtukleidi asemel hoopis rahvarõivastes.

KINDEL VALIK: President Kersti Kaljulaid eelistas õhtukleidile rahvariideid ka mullusel presidendi vastuvõtul. Toona kandis ta Saaremaa mustreid – nimelt on tema juured Lümandas. (Tiina Kõrtsini)

Küsimus, mis värske president Kersti Kaljulaid vabariigi aastapäeva vastuvõtuks selga paneb, tekkis mitu kuud tagasi. Juba esimestel nädalatel pärast riigipeaks saamist oli selge, et Kadriorust ei maksa enam oodata erilist kleididraamat ja Kaljulaidi ei näe iialgi viltmütsi ega pitsivahuse kleidiga.

Minimalistlikke lõikeid ja tagasihoidlikku disaini eelistavalt presidendilt ei tasu moeämbreid oodata, sest tema riietuse iga viimanegi detail tundub olevat läbi mõeldud.

Kuluaarides räägitakse, et aasta kõige glamuursema peo perenaine on juba otsustanud, et võõrustab külalisi koos kaasaga hoopis rahvarõivastes.