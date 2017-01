“Pealtnägijas” räägiti, et poplauljatari dramaatilise väljaviskamise osaline ja väidetav niiditõmbaja on ettevõtja Rainer Nisu, kes on naisepeksja ja pikaajaline elatusvõlglane. Tema elukaaslane Diana on ka varem oma kogemusest vägivallatsejaga “Pealtnägijas” rääkinud, samas saates, kus oma perevägivalla juhtumist rääkis Triin Tulev.

Tänases “Pealtnägijas” räägiti ettevõtjast ja skeemitajast Rainer Nisust, kelle tegudevarnas on Oliver Kruudale kuulunud juustutehase kirvega lõhkumine ning perevägivald ja elatisrahavõlg. Väidetavalt on Nisu ka Nancy Himma endise kodu, kust lauljatar mullu välja lohistati, tegelik omanik.

Kuid selle asja foonil on välja tulnud ka teine tõsiasi, see, et väljatõstja pundi üheks liikmeks oli korduvalt karistatud Rainer Nisu, kes samal ajal oli kohtutäiturite poolt tagaotsitud suure elatisvõla tõttu. Mees muidugi eitab kõike ning süüdistab naist raha välja petmises.

Rainer Nisu esines aastaid töötuna, kelle elatusallikaks pidavat olema 170 eurone abiraha. Mees aga on aastaid tegutsenud internetioktsionitel, avalikel enampakkumistel, kuhu kohtutäiturite poolt on üles riputatud võlgaste vara.

2016. aastal müüdi võlgade katteks lauljatar Nancy maja. Järvekülas asuva maja ostis formaalselt Heindo Kunder, kes on lauljatari sõnul Nisu esindusisik.

“Kui Heindo julges üksi tulla, siis teda alati instrueeriti pärast. Kõneviisist ja sellest, mida ta rääkis, saime aru, et tegu on Raineriga, kes teiselpool toru annab instruktrioone, kuidas käituda. See oli selge, et tema on dominantsem kuju seal,” rääkis Nancy.

25. korrast kui punt mehi lauljatari ukse taga käis, oli Nisu enamikel juhtudel juures ning kaks korda kohtuti ka eraldi.

“Asja peaks mõistlikult ajama, mitte 90ndate stiilis kurika ja kirvega. Ja siis ta väitis, et lõppkokkuvõttes võidab see, kellel on rohkem raha,” rääkis lauljatar.

Nisu nimetab lugu aga laimukampaaniaks ning raiub, et pole Nancy maja tegelik omanik. Nisu väidab, et sattus maja juurde, kuna elab seal lähedal ning sõber kutsus teda appi. Ka juustuliini puhul ei pidanud aga mehe kannatus vastu ning oma vara käidi võtmas jõuga.

“Kui inimene palub, miks ma ei peaks vastu tulema. Ongi see, et oled hea ja ükski heategu ei jää karistamata,” sõnas selle peale Nisu.

Nisul ja majaomanikul Kunderil on mitmeid seoseid, kuid kõnekaimad on kaadrid videost, mille filmis Nancy leer ja millelt Nisu paistab selgelt.