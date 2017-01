Kuigi meie prostituudid on kahtlemata maailma parimad, on mul raske ette kujutada, et Donald Trump ruttas hotelli kohtuma meie tütarlastega, kellel on madal sotsiaalne vastutustunne, ütles Venemaa president Vladimir Putin Kremlis ühisel pressikonverentsil Moldova presidendi Igor Dodoniga.

Nii Trump kui ka Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov ruttasid kinnitama, et tegemist on libauudisega ja USA meedias levitatav uudis on täielik jama.

Ajakirjanikud soovisid teisipäeval Kremlis saada kommentaari ka Venemaa presidendilt Vladimir Putinilt. Muu hulgas uuriti otse, kas ta on näinud videot, kuidas Trump Moskva hotellis koos prostituutidega lõbutseb?

"Vaadake, ma ei ole härra Trumpiga tuttav. Ma ei ole temaga kunagi kohtunud. Ma ei tea, mida ta hakkab tegema rahvusvahelisel areenil ja mul puudub seetõttu igasugune alus teda rünnata, kritiseerida või ka kaitsta.

Trump, kui ta külastas Moskvat, ma isegi ei mäleta, millal ta külastas, see oli mõni aasta tagasi, ei olnud mingi poliitiline tegelane.

Me isegi ei teadnud tema poliitilistest ambitsioonidest. Ta oli lihtsalt ärimees, üks Ameerika rikkamaid inimesi. Kas keegi tõesti mõtleb, et meie eriteenistused kihutavad iga Ameerika miljardäri järel. Loomulikult mitte. See on lihtsalt täielik jama. Seda esiteks," arutles Putin.

"Teiseks. Trump saabus ja kohe jooksis Moskva prostituutidega kohtuma. Ta on esiteks juba täiskasvanud inimene ja teiseks inimene, kes on palju aastaid tegelenud ilukonkursside korraldamisega, suhelnud maailma kõige ilusamate naistega.

Teate, mul on raske ette kujutada, et Donald Trump ruttas hotelli kohtuma meie tütarlastega, kellel on madal sotsiaalne vastutustunne. Kuigi nad on kahtlemata maailma parimad. Kahtlen, kas Trump läks selle peale," ütles Venemaa president.