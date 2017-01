Tuttav käis hambaarsti juures. Selgus, et kogu hambavärgi parandamiseks kulub 18 000 eurot. Jah, kaheksateist tuhat! „Ah, see kaheksateist pole midagi. Mul on siin käinud inimesi, kellel läheb kolmkümmend kaks tuhat!“ ütles mulle hambaarst, kellega samal teemal juhtumisi vestlesin. Poleks ma istunud, oleksin pikali kukkunud. Kõik hambad hakkasid hirmust nagunii valutama.

Tegin peas kiire arvutuse. Riik hüvitab hambaravi 30 euro ulatuses aastas. Seda juhul, kui raviarve(te) kogusumma on vähemalt 60 eurot aastas. 32 000 eurot maksva ravi puhul tähendab see 533 aastat arstilkäiku.

Kas kiirem ja odavam lahendus ei peitu aga meie enda valikutes? Mida kauem me raviga venitame, seda suurema tõenäosusega olemegi ühel päeval naeratust varjavad pudrutoidulised, kelle suus asetseval surnuaial vaid üks-kaks elanikku. Kui sedagi.

Inimesed, käige regulaarselt hambaarsti juures kontrollis ja ostke endale hambahari! Mitte riiulile iluasjaks, vaid hammaste harjamiseks. Kellel on lapsi, võib seda selli julgelt neilegi tutvustada. Kiruda kallist ravi ja riiki oskame kõik. Vanasõnagi ütleb, et igaüks on oma õnne sepp!