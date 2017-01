Riigiautode teist värvi numbrimärkidega tähistamisest on palju räägitud, nüüd kavatseb rahandusministeerium idee lõpuks ellu viia, kuid lisaks riigiautodele saaksid erinumbrid ka ainult ettevõtluseks kasutatavad autod. Tegu oleks osalt, nagu senise valitsuse mõne teisegi plaani puhul, nõukaaega tagasipöördumisega, kui ENSVs kehtis riigiautodele mitte ainult erinev numbrikombinatsioon, vaid tihti kaunistas autoust ka asutuse logo.

Tõenäoliselt loodab rahandusminister, et selline muudatus tooks kaasa n-ö sotsiaalse kontrolli (et mitte öelda klassiviha) hüppelise tõusu, kus valvsad kodanikud saavad organitele teada anda supelrannas, seenemetsas, spordiklubi või ostukeskuse ees seisvatest riigiautodest. Sarnast totaalset kontrolli katsetada püüdnud maksuamet sattus sellega aasta tagasi parajasse skandaali. Ilmselt eeldavad uue numbrimärgi juurutajad sellelt kombineeritud mõju: teist värvi numbrid hakkavad kergemalt silma ja hõlbustavad kontrollimist, rahva jaoks tekib ahvatlev pealekaebamise võimalus ning kõik see kokku peaks tagama nende sõidukite vaid töistel eesmärkidel kasutamise.

Kas aga tippametnikud oleksid valmis näitama isiklikku eeskuju erinumbrite osas? Tegelikult on ilmne, et mitte kõikide ametnike autod ei hakka erinumbrit kandma, sest kuigi näiteks riigikogulastele makstakse autod kuluhüvitisena täies ulatuses kinni, on tegu hoopis erasõidukitega. Sama kehtib ka ametnike suhtes, kellele riik või omavalitsus maksab autokompensatsiooni. Nii on üsna tõenäoline, et erinumber jääks kaunistama ilma selletagi äratuntavat politseiautot ning lihtametniku, näiteks valla sotsiaaltöötaja tööautot.

Ametiautode küsimust on riik püüdnud reguleerida varemgi, kuid tulutult. Kui 90ndate lõpul kehtestati priiskamise vältimiseks ametiautodele 200 000kroonine hinnapiir, tuli väljaostmise asemel kasutusse autoliising ning kehtestatud piirang osutus kasutuks. Küllap leiavad ametiauto omamise õigusega ametnikud nüüdki võimaluse erinumbri kasutamise vältimiseks ja linnapildis jääks erimärgiga sõiduk harulduseks või ainult autodele, mis niigi võõbatud firmasümboolikaga.

Senine valitsus on veenvalt tõestanud, et keelata, piirata ja takistada nad oskavad ja kindlasti on oodata veel uusi keelde, piiranguid ja takistamisi. Kuid ehk oleks aeg hakata enne saja päeva möödumist tegelema mõne tõsisema teemaga ja lasta inimestel elada? Eestlane võib olemuselt olla küll nagu rändrahn, kuid see ei tähenda, et ta pea on kivist ja ta ei suuda ise mõelda. Kõike ei pea reguleerima.