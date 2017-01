Õhtuleht: Millist eesmärki täidab 15aastaste ja vanemate venekeelsete kooliõpilaste küsitlemine kaitseliidu maine ja julgeolekuküsimustesse suhtumise teemal?

Madis Milling, riigikogu liige ja Kaitseliidu leitnant, Reformierakond: Erinevaid küsitlusi, mis puudutavad riigikaitset ja kaitsetahet ning samuti politsei ja pääste usaldusväärsust, on tehtud juba aastaid. Gümnaasiumis on vabatahtliku valikainena riigikaitseõpetus. Seega on igati normaalne kui aeg-ajalt tehakse selliseid küsitlusi. Sama tehakse ka eestikeelsetes koolides. Võttes arvesse ka seda, et küsitlus on anonüümne ja vabatahtlik, ei mõista selle ümber puhkenud hüsteeria põhjust.