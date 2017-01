Marteni lauluõpetaja on 90ndate menubändi Caater kunagine laulja Mari-Liis Rahumets. Praegu õpetab Mari-Liis Viimsi koolis lastele laulmist. “Eks nad ilmselt üheskoos selle laulu “Lambarock” valisidki,” oletab Toomas. Kui hiljem selgus, et esitus pääseb “Laulukarussellile”, võeti appi ka tantsuõpetaja, et etteastele veidi hoogu juurde anda. Tantsutunde sai Marten paraku kõigest tunnike-kaks. “Alguses olid suured plaanid, et teeme kuu aega proovi, aga lõpuks oli nii, et Marten jäi kolmeks nädalaks haigeks. Nii et enne esinemist jõudis ta laulu vaid paar korda läbi teha,” selgitab isa.

Oma prooviperioodi 20 aastat tagasi mäletab hästi ka Ott, kes möönab, et temagi ei harjutanud tantsuliigutusi kuigi põhjalikult, ammugi mitte peegli ees. “Koreograafia oli improviseeritud ja tuli kohapeal. Väga hästi on meeles aeg, kui selle looga “7 vapras” esinemas käisin. Mitu korda järjest oli vaja salvestada ja eks see oli väikse lapse jaoks väsitav kogemus. Me tegime sellest loost kolm take’i ja siis viimase võtte eel ütlesid mulle režissöör, produtsent ja ema, et nii, Ott, nüüd vaja ennast kokku võtta ja maksimum anda,” meenutab Ott.

Tinistab kitarril Taukari laule

Lapsepõlve muusikalistele eeskujudele on jäänud Ott truuks ka täna. “Tol ajal olin suur Michael Jacksoni fänn ja olen seda ka praegu. Eks ma “Lambarocki” puhul üritasin ka Jacksoni tantsuliigutusi imiteerida,” naerab Ott. Oma lemmikuteks läbi aegade nimetab laulja veel Elton Johni, Freddie Mercuryt ja Queeni.

Ka Martenil on Oti kõrval teisi lemmikuid. Mõnevõrra suuremakski iidoliks peab ta praegu hoopis Karl-Erik Taukarit. “Ühel hetkel märkasin, et poiss sõrmitseb kitarril mingeid lugusid, mida ma kuulnudki polnud. Hiljem selgus, et tegemist on Taukari uue albumi paladega,” räägib isa.

Muusika pole Marten Thomase jaoks lihtsalt üks hobi paljude seas. Poiss suhtub teemasse tõelise kirega. Vanemad on sellest aru saanud ning lasevad lapsel oma huvialaga põhjalikult tegeleda. “Alguses oli ta kaks aastat Meeros (Meero Muusik huvikoolis – toim), nüüd käib teist aastat Gustav Adolfi Muusikakoolis, kus on siis solfedžo, kitarri- ja laulutunnid,” räägib Toomas. “Paar aastat tagasi pidime ostma mikrofonid, korralikud kõlarid, elektrikitarri, akustilise kitarri. Marten on tihti pikalt oma toas, mängib pilli, laulab ja on näha, et ta tõsiselt naudib seda. Talle nii meeldib muusika!”