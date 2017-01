Angelina Jolie ja Brad Pitti adoptiivtütre Zahara bioloogiline ema on välja ilmunud ja anub, et tal lastaks oma 12aastase lapsega ühendust võtta.

“Palun laske mul tütrega lihtsalt rääkida,” pöördus Etioopiast pärit Mentewab Dawit Lebiso ajalehe Daily Mail vahendusel Jolie poole. “Ma tahan, et ta teaks: ma olen elus ja olemas ja tahan väga temaga kontakti saada.”

Naine toonitab, et ei taha Zaharat tagasi, kuid mõtleb temast iga päev. Ta seletas, et loobus lapsest, kuna too oli sigitatud jõhkra vägistamise käigus. Kuid 2007. aasta intervjuus Mail on Sundayle väitis Lebiso, et jättis tütre vanaema hoole alla, kuna ei tulnud emaks olemisega toime.

Angelina Jolie adopteeris kuuekuuse Zahara 2005. aastal üksikemana. Aasta hiljem taotles tema toonane uus partner Pitt lapse adopteerimist. Us Magazine’i andmeil teadsid Angelina ja Brad, et Zahara ema on surnud. “Ta on Etioopiast, ta on aidsiorb,” rääkis Jolie 2006. aastal CNNile.