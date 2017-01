TV3 saate “Eesti parim pagar” kuues episood inspireerib kõiki magusasõpru peolauda katma, sest kavas on pidusai. Külaliskohtunik on Laura Põldvere. Saatesse on jäänud seitse võistlejat ja Ain on allesjäänutele pinnuks silmas.

Eelmises saates saadeti poole päeva pealt ootamatult koju Rasmus. Otsus pole televaatajatele meeltmööda olnud ja nüüd on viimase meesterahvana saatesse jäänud Ain pinnuks silmas teistel osalejatel. Kas sisepinged viivad õpetaja ametit pidava pagari Aini lahkumiseni?