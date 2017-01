Ettevõtjast riigikogulane Martin Repinski kavatseb enda ja oma ettevõtte kaitseks Eesti Ekspressi ja seal valeväiteid esitanud inimeste vastu kohtusse pöörduda.

'Repinski sõnas, et läheb ajalehe vastu kohtusse kui ettevõtja, mitte kui poliitik, kes oma maine või häälte pärast muretseb, vahendas Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni nõunik Andre Hanimägi. "Olen alati ennast eelkõige talumeheks pidanud, farm on minu senine elutöö ning kahjuks näen, kuidas mõned inimesed soovivad seda hävitada,“ ütles Repinski. Ta rõhutas, et ajaleht ja seal sõna võtnud inimesed on ettevõttele tekitanud tõsist ja põhjendamatut kahju.

"Olen koos perekonnaga Konju kitsefarmi nullist üles ehitanud ning võtan vastutuse enda ettevõtet ja ühtlasi teisigi väikeettevõtjaid kaitsta sarnaste olukordade eest,“ selgitas kitsefarmi omanik.

Kohtusse plaanib Repinski minna ka valeväiteid esitanud Ekspressi allikate vastu. Ta sõnas, et kohtus on parim võimalus jõuda tõeni. "On selge, et kohtus kooruvad asjad paremini välja kui ajaleheveergudel ja mina olen selleks valmis,“ kinnitas Repinski. Ta lisas, et kui varasemalt püüdis ta tema vastu esitatud süüdistusi pikemalt lahata ja kommenteerida, siis nüüd otsustas ta oma selgitused anda otse ja konkreetselt kohtus. "Usun Eesti õigussüsteemi ja sellesse, et minu ettevõtte teemaatika saab seal viimaks lõplikult lahendatud.“