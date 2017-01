Feng Shui ekspertide õpetusi silmas pidades võivad koju tuua negatiivset energiat ka kõige ootamatumad asjad.

Paljud arvavad, et feng shui õpetused seisnevad ainult selles, kuidas on õige mööblit paigutada, kuid tegelikult räägib see ka sellest, kuidas luua oma kodus positiivset energiat, kirjutab Elle Decor.

Näiteks loovad kodus feng shui õpetuse järgi negatiivset energiat need asjad: