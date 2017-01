Videol on farmer, kes teeb laudas enne tõsisema töö tegemist sooja tantsuga. Ja tuleb tunnistada, et ta on suurepärane tantsija!

50-aastane Jay Lavery`i on New Yorgi lähistel tegutsev farmer, kes postitas Facebooki video, kus ta Sia hiti "Cheap Thrills" saatel vahvalt tantsib.

Videol on näha, kuidas mees heinu kokku ajab, kuid peagi jaki pealt viskab ja mõnuga ennastunustavalt muusikasse tantsib.

Kuid asi pole ainult videos ja tantsus, vaid mehe sõnumis. Jay kirjutab, et 15 aastat tagasi kannatas ta trauma järel kohutavat seljavalu. Operatsioonid ja taastumine võttis aega, kuid kõige paremaks abiliseks valu vastu kujunes tants, mediteerimine ja jooga. Need on tema abilised vastu vastu siiani.

Kuigi video oli eelkõige mõeldud tema sõpradele, siis levis see sealt edasi kõigile vaatamiseks, sest tegu on tõesti väga inspireeriva ja meeleoluka videoga.

Hetkel on vaatajaid juba üle 7 miljoni.

"Ma loodan, et see inspireerib kõiki ka valust hoolimata liikuma," innustab mees.