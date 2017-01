Kui aga muretsed, et võid midagi valesti öelda või rasedale oma jutuga liiga teha, siis võiksid hoiduda neist lausetest.

Kõige lihtsam soovitus sellisel juhul on lihtsalt naiselt küsida, et kuidas ta end tunneb, misjärel tema vastust tõelise huvi ja siirusega ka kuulata, vahendab portaal womenshealthmag.com soovitust.

Rasedusega võivad kaasneda tunded ja hirmud, et kas kõik on lapsega ikka korras. Millised hirmuda saadava aga neid naisi, kes aastaid rasestumisega hädas olnud või kogenud raseduse katkemisi... Iga märkus, küsimus või tähelepanek - see võib tuua hirme, teha haiget...

1. Halvad naljad

"Saite lõpuks aru, kuidas lapsi tehakse" jne.

2. Kuna järgmist lapsukest plaanite?

Seksimine ei taga alati rasedust...

3. Oled sa mures?

Kui naisel on varasemalt rasedused katkenud või teda kimbutanud muud hädad, siis see pole koht, kus uudishimust urgitseda.

4. Ma ju ütlesin sulle...

Laused nagu: ma ju ütlesin sulle, et ole kannatlik ja küll se juhtub.

Need ei aita ega lohuta.

5. Meil kõigil on muresid...

Mõni ei jää rasedaks, teine ei suuda rasedusest isegi vahendeid kasutades hoiduda - me kõik oleme erinevad. Kõigil on elus muresid, kuid mured on erinevad...

6. Helista, kui sa midagi vajad...

Tihti kasutame lauseid, et anna märku, kui midagi vajad jne. Ometigi ei kõla see sellele inimesele siiralt, sest kui tahad aidata, siis aita - ära jää ootama abipalvet. Kui su rase sõbranna on raseduse katkemise tõttu voodis, siis korralda ta kodus mõnus õhtu, kus vaatate ühiselt filmi või joote küünlavalgel teed.

7. Sa oled õnnistatud...

Kui paarike on olnud rasestumisega hädas, siis ei taha nad pärast kõik 9 kuud kuulda, et kui õnnistatud nad ikkagi on. Nad teavad seda niigi!

8. Nüüd on kõik hästi!

Kui esimesed kolm kuud on möödunud, siis lohutavad inimesed rasedat, et nüüd võib muretsemise jätta...

9. Lihtsalt lõõgastu ja ära muretse

Kui naine on juba kogenud raseduse katkemist või on rasestuda olnud keeruline, siis pole sugugi lihtne järgida seda nõuannet...

10. Kõik juhtub mingi kindla põhjusega...

Kui rasedus katkeb, siis ongi nii mõeldud, et see naine ei peaks saama emaks?!

11. Sul on vähemasti teised lapsed

No kuulge...

12. Ära liialt rõõmusta ja erutu