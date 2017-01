Reformierakonnaga seotud poliitik Rain Rosimannusele kuulub kaubanduskeskuse Arsenali keskus omanikfirmast Arsenal Center OÜ 4,65 protsenti, optsiooniõiguse osaluse ostuks omandas ta 2012. aastal.

"Optsiooniõigused osaluse ostuks investeeritud laenuraha vastu omandasin 2012. aastal, optsiooni realiseerisin osaluseks eelmise aasta detsembris," ütles Rosimannus BNS-ile.

Tema sõnul investeeris ta osaluse ostuks suurusjärgus 100 000 eurot, võttes investeeringu tegemiseks pangast laenu.

Arsenali keskus Rosimannuse sõnul hetkel müügis pole ja ta nimetas jutte võimalikust müügist Äripäeva ajakirjaniku Koit Brinkmanni valeks.

Rosimannuse sõnul tema omal ajal Riigi Kinnisvara AS-ilt Arsenali keskuse kinnistute omandamisega ei tegelnud ja eeldab, et müügiprotsess oli tavapärane. "Toimus avalik enampakkumine, kus kõigil huvilistel oli võimalus, nagu lehest lugeda – kolme nädala jooksul esitada oma ostupakkumine," märkis Rosimannus.

Arsenali keskuse 7-miljonised ehitustööd algasid 2015. aasta augustis ja keskus valmis mullu oktoobris. Hoone büroo- ja kaubanduspind on kokku ligikaudu 15 000 ruutmeetrit.

Keskuse omanik on Arsenal Center OÜ, mille 4,65-protsendine osalus kuulub AO Arendus OÜ-le, mille omanik on detsembrist omakorda Rain Rosimannusele kuuluv Singapuris registreeritud ettevõte Roy & Klas PTE. LTD.

Arsenal Center suuremad omanikud on 31,54 protsendiga David Stewart Coolidge, 19,58 protsendiga Maidu Kaasik, 19,25 protsendiga Ülo Adamson ja 14,79 protsendiga Aadu Oja.

