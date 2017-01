Itaallased ikka oskavad seda moeasja. Nüüd on nad tulnud välja päikeseprillidega, millest ilmselt enamik inimesi on terve elu unistanud.

Itaallased on tuntud trendiinimesed ja seda kinnitas ka Milanos toimunud meeste moenädal, kus tutvustati järgmise sügistalve uusimaid trende. Etro moebrändi etendusel said aga riietest enam tähelepanu hoopis ühed eriskummalised päikeseprillid.

Nimelt tundub, et need on mõeldud inimestele, kellel on avanenud niiöelda kolmas silm ning nüüd on häda käes, et kuidas seda päikesevalguse eest kaitsta.

Kolmanda silma päikeseprillid pole aga tegelikult sugugi uus hitt, vaid neid kandis juba 2014. aastal Prince ühel oma kontserdil. Samuti toodab neid bränd nimega Coco & Breezy, kelle kolme silma päikeseprillid maksavad 499 dollarit ehk ligikaudu 466 eurot.