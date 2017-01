Paarike on veendunud, et seks teistega ongi see, miks nende suhe on tugev ja kindel kui kalju.

Mees omab klubi, mis riigis swingereid omavahel ühendab ja tutvuda aitab. Ta enda esimene grupiseksi kogemus oli juba teismelisena.

Jackie`l on kuus last ja viis lapselast, tunnistab, et esiti kartis ja oli grupiseksile mõeldes närviline. Kuid nüüd juba kogenud swingerina - ta tunneb, et see lisab talle enesekindlust.

"See hoiab mind nooruslikuna," naudib naine erutavat elustiili.

Paarike selgitab, et kohtuvad uute voodikaaslastega erinevatel üritustel, millele järgnevad siis vallatlused linade vahel - enamasti kolmekesi.

Johnil on kaks last ja kaks lapselast. Mehe sõnul ei ole nende voodis kolmandaks kohe kindlasti mitte ainult naised. Korra organiseeris John naisele sellise üllatuse, et keset nende seksi astus magamistuppa võõras mees, kes nendega ühines.

Samuti on ta naisele kaaslasi otsinud ajaks, mil peab kodust eemal viibima.

Näib, et nende suhe toimib...