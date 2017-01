Vene modell Yana Gudkova kaebas kohtusse miljonärist ekskallima, kuna too olevat temalt tahtnud vaid seksi.

New York Posti teatel pöördus naine kohtusse, kui 55aastane Brent Carrier ta oma korterist välja viskas. 2013. aastast USAs elav brünett kaunitar väidab, et Carrier olevat tõotanud oma seadusliku kaasa tema pärast maha jätta ning lubanud tal oma Chelsea korteris elada. Veel väitis Gudkova, et armuloo purunedes oli rahajõmm tagasi nõudnud neiule kingitud Rolexi käekella hinnaga 7500 eurot.

New York posti andmeil mõistis Gudkova viimaks, et mees peab teda vaid armukesena üleval ega kavatsegi abielu lahutada. Kui Yana Carrieriga seksimast keeldus, näitas mees talle ust.

Carrieri advokaadi Steve Bagwini väitel polnud tema kliendi ja vene modelli vahel isegi seksuaalsuhet, tõsisest armuloost rääkimata. “Neil polnud seksisuhet. Carrier lubas tal oma korteris elada, kuna see seisis tühjalt.”

Gudkova nõuab miljardärilt rahalist hüvitist ning püüab temalt kohtu kaudu tagasi saada nii Rolexi kui ka väärisehted, maonahksed käekotid (üks must, üks valge) ning sülearvuti.