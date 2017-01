Kuigi paljud arvavad, et müüjaametist kergemat pole olemas, siis tegelikult on tegemist palju raskema tööga, kui seda on näiteks mõni suvaline kontoritöö. Selleks, et inimesed mõistaksid paremini müüjaid ning ei peaks vajalikuks mossitada, kui nad ei saa poodi minnes vajalikku tähelepanu, koostas veebiportaal Elite Daily nimekirja asjadest, mida riidepoes töötavad klienditeenindajad oma klientidele öelda tahaksid. Need on:

1. Me oleme nõus 99 protsendi asjadega, mille üle te vingute. Jah, me teame, et järjekorrad on pikad ja müüjaid võiks rohkem olla ning proovikabiinid on mustad jne.

2. Ei, me ei taha sind aidata, kui sa saabud viis minutit enne poe sulgemist. Ka meie tahame koju minna. Kuidas sulle meeldiks, kui su boss ütleks mõned minutid enne tööpäeva lõppu, et sa pead veel mõneks tunniks jääma. 3. See, kas sa paned asjad tagasi õigesse kohta, pole oluline. Küll aga võiksid sa riided panna puule nii, et need poleks pahupidi. 4. Sellised laused teevad haiget: "See on nende töö, seda teha..." või "Ta on liiga vana riidepoes töötamiseks!"