Täna varahommikul kell 03.45 teatati häirekeskusele, et Maardus Võha teel asuvas eramajas on puhkenud tulekahju esimese korruse sanitaartehnilises ruumis. Päästjate saabudes olid majaelanikud – 2 täiskasvanut ja 2 last kogunenud teise korruse akende juurde, sest jäid hoones suitsulõksu.



Päästjad aitasid majaelanikud redeliga majast välja ning andsid üle kiirabile. Inimesed tõsiselt viga ei saanud, olid vaid ehmunud. Majast tõid päästjad välja ka 2 kassi ja koera.

Esimese korruse sanitaartehnilise ruumi põlengule pandi piir kell 4.13. Maja esimese korruse välisukse juures asunud tulekolde ümbrus sai kuumakahjustusi, ülejäänud maja suitsukahjustusi.

Majaelanike elu ja tervise päästis õige käitumine – nad kogunesid majas ohutusse kohta ja ootasid seal abi saabumist. Esimese korruse välisukse kaudu oli võimatu hoonest väljuda, sest põlev ruum asus otse välisukse kõrval ning kogu esimene korrus oli tihedat suitsu täis.