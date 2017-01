Endise “Top Gear’i” trio liige James May murdis uue telesarja “The Grand Tour” võtetel käeluu, kuid see ei juhtunud hullu trikki või sportautoga õnnetust tehes, vaid pubist välja jalutades.

Juhtumit saab näha “The Grand Tour’i” uue episoodi treileris, kus May paljastab kamraadidele Jeremy Clarksonile ja Richard Hammondile, et murdis oma parema käe.

Kuid May ei murdnud kätt sarja võtetel, vaid päev enne võtteid. Sarja produtsent Andy Wilmani sõnul juhtus see pubist välja astudes. “Ta helistas mulle ja ütles, et murdis oma käe. Tema auto oli automaatkäigukastiga, seega me pumpasime ta ravimeid täis ja lükkasime ikkagi rooli taha,” selgitas ta.

Uues episoodis sõidavad mehed ringi Prantsusmaal, istudes kasutatud Maseratides, mille nad enda rahaga olid ostnud. Muidugi ei lähe asjad plaanipäraselt ning näha saab väikest mootoripõlengut ja muidugi seda, kuidas May oma katkise käega üritab autot juhtida.