Uma Thurman peab endise elukaaslasega ägedat kohtulahingut nende ühise tütre nimel.

Miljardärist ärimehe Arpad Bussoniga seitse aastat koos olnud ning talle neli aastat tagasi tütre Altalune Florence’i ehk Luna sünnitanud näitlejanna peab tõrjuma süüdistusi vaimuhaiguses.

53aastane prantslane kaebas Uma kohtusse, nõudes rohkem ühist aega tütrega – kümme päeva kuus senise seitsme asemel. Ärimehe advokaat väitis kohtus, et Thurman on ebastabiilse psüühikaga ning seega emakohusteks kõlbmatu. Veel andis ta mõista, et näitlejannal on viinaviga.

Kohtu määratud psühholoog dr Sara Weiss möönis, et Thurman on võtnud ravimeid depressiooni, ärevuse ja unehäirete vastu, kuid eitas psühholoogilisi probleeme. Ta möönis, et tema kuulus klient kannatab üksnes ADHD ehk tähelepanupuudus- ja hüperaktiivsushäire all. Dr Weissi sõnul on endistel elukaaslastel ülimalt halb läbisaamine, mille eest tütart peaks kaitsma. Seetõttu ei tohiks Arpad ja Una olla suhete parenemiseni ühes ruumis, kui nende tütar seal viibib.