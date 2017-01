Teisipäeval õhtul avastati, et Tartus Anne tänav 2 maja ette pargitud tumerohelisele Ford Escortile on otsa sõidetud. Kraapejälgi said Fordi küljeuksed ja tagatiib.

Avarii põhjustanud juht lahkus sündmuskohalt, ega teavitanud sõiduki omanikku ja politseid. Kõigil, kes juhtusid avariid pealt nägema või oskavad anda muud infot selle põhjustanud sõiduki ja juhi kohta, palutakse teatada politsei telefonil 730 8814, 612 3000 või meilitsi louna.ate@list.politsei.ee.