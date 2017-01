"Täna hommikul pidi kell helisema kell 6:15, et korralikult päevaga alustada, aga 5:45 olid silmad lahti nagu õnnelikul kanal pärast munemist, tee mis sa teed, aga magama ei jää uuesti. Aga väga tore oli olla, vaatasin, mis laes toimub, mõtlesin omi mõtteid, võib-olla ikkagi mingi ärevus on uue saate ees peal. Praegu ikkagi mingi sisemine äratuskell ei ole oma patareid tühjaks saanud," naeris Vaino.

Vaino rääkis, et pärast "Terevisiooni" juhtimist elurütmi vahetumine ei ole teda väga palju mõjutanud ning mehel on ikka harjumus varahommikul ärgata.

Eilses "Ringvaates" istus diivanile endine "Terevisooni" ja täna alustava debatisaate "Suud puhtaks" saatejuht Urmas Vaino, kes rääkis, et harjumus varahommikul ärgata on hommikusaate juhtimisest siiani sees.

"Ringvaate" saatejuht Grete Lõbu küsis selle peale, et kas nii varahommikul ärkamisega jõud õhtuks ära ei rauge. Vaino tunnistas, et magama minekuks oli ta tõepoolest ühel õhtul valmis juba päris varakult.

"Paar õhtut tagasi ühel hetkel kodu poole astudes vaatasin, et nüüd on küll aeg kotile kobida ja avastasin õudsega, et kell on veerand üheksa. Mul on vaja mõne aja pärast pooleteist tundi hiljem teha saadet, ma väga palun, et helista mulle, kui ma kipun tukkuma jääma!" naljatles Vaino.

Vaino tegi uue debatisaate "Suud puhtaks" eel ka proovisaate, oma sõprade ja sugulastega ning tähistas samaaegselt ka sünnipäeva. Proovisaate teemaks oli alkohol.

"Et asi haagiks, mis küll teemana ei ole väga naljakas, aga loomulikult oli juttu alkoholist, sünnipäevaga ikka üks tervitusnaps juhtub. Ma hiljem ei ole suutnud otsustada, kas see oli hea, et olid sugulased ja tuttavad, või see kuidagi tegi seda olukorda raskemaks," sõnas mees.

Täna õhtul ETV-s esilinastuval debatisaate teemaks on aga mets. Vaino usub, et saade tuleb hea ning inimestel on mida öelda.

"Ma siiralt usun ja olen täiesti veendunud homse saate eel, et seal tõenäoliselt tuleb hoida käsipidurit ja hoida inimesi tagasi. Teema on väga kirglik ja lõppude lõpuks puudutab see nii linna kui maainimesi. Kui me satume nägema maharaiutud maaplatsi, siis see emotsioone igal juhul alati tekitab. Aga stuudios ei ole publik, vaid kõik inimesed on selle asjaga seotud," rääkis ta.

Vaino usub, et debatisaade on vajalik ning tal on hea meel, et Eesti inimesed julgevad ja tahavad oma arvamusi kõva häälega välja öelda.