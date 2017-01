Kui paljud arvavad sind vaadates, et sa oled lohakas või lihtsalt veidi veider, siis tegelikult ei tea nad midagi. Nii mõnigi veidi kummaline komme viitab hoopis kõrgele intelligentsile.

Kas inimesed pööritavad sageli su harjumuste peale silmi või ei mõista nii mõndagi asja, mida sa teed? Sa ei pea arvama, et sul midagi viga oleks, vaid võid hoopis nina püsti ajada. Nimelt on nii mõnigi kummaline harjumus märgiks sellest, et tegemist on väga suure intelligentsiga inimesega, kirjutab veebiportaal My Domaine.

Näiteks viitavad kõrgele intelligentsile: