Mustamäe on oma 68 000 elanikuga üks Tallinna parima mikrokliimaga elupiirkondi, kus on palju parke ja rohealasid, kirjutab Arco Vara maakler Dmitri Bekker.

Mustamäe linnaosa kestvuse üheks oluliseks märgiks on fakt, et seal tegutseb kõige rohkem kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid tööandjaid Tallinnas: meditsiinilinnak, teadus- ja ärilinnak Tehnopol, kõrgkoolid, lisaks kaubandus- ja teenindusasutused jpm.

Mustamäel on 9 kooli ja 19 lasteaeda, edukalt tegutseb huvikool Mustamäe Laste Loomingu Maja ja muidugi Tallinna Tehnikaülikool – ainus tehnoloogiakõrgkool Eestis ja ainus campus-tüüpi ülikool Baltimaades.

Mustamäel asuvad ka Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia õppetoolid, Tallinna Majanduskool ja IT Kolledž, seega võib julgelt väita, et Mustamäe on kõrgkoolide linnaosa. Meditsiinilinnak on samuti muljetavaldav: kõrvuti tegutsevad Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Lastehaigla ja Mustamäe polikliinik. Seega on selles linnaosas palju tegureid, mis mõjutavad kinnisvaraturgu positiivses suunas.

Korteriturg püsib aktiivne

2016. aastal oli Mustamäe korterelamute kinnisvaraturg dünaamiline ja aktiivne, ostu-müügi tehinguid toimus kogu aasta jooksul nii vanas elamusektoris kui ka uutes kortermajades. Aasta jooksul sooritati kokku 1095 korterelamu ostu-müügi tehingut.

Kuna Mustamäel on päris palju paneelmaju 1960-1970. aastatest, siis tehingute põhiosa (ca 700 tehingut, keskmine müügihind 1340 eur/m² ja elamu keskmine pindala 43 m²) oli sooritatud just selles elamusektoris.

Need elanikud, kes saavad endale lubada kallimat või hoopis uut kodu, müüvad vanad korterid maha ning kolivad uutesse. Korterimüüjate hulgas on palju neid inimesi, kes said korterite omanikuks pärimise teel. Tihti ostetakse Mustamäele investeerimise eesmärgil halvas seisukorras korter, tehakse remont ja müüakse see edasi.

Järgmise taseme kortermajadega, ehitusaastad 1971-1990, sooritati möödunud aastal kokku 216 tehingut, keskmise müügihinnaga 1300 eur/m² ja keskmise pindalaga 53 m² , mis näitab, et rohkem müüdi 3-toalisi kortereid. Taolised korterid on reeglina heas seisukorras.

2001-2010 ehitatud kortermajadega registreeriti 2016. aastal kokku 70 tehingut, korteri keskmise pindala 56 m² ja hind 1536 eur/ m². Majades vanusega kuni 5 aastat (2011-2016) sooritati 130 korteritehingut, keskmise pinnaga 62 m² ja hinnaga 1645 eur/ m².

Siit nähtub, et uutes majades on elamispinnad suuremad. Tehingute arv on kõrge ka tänu uusarendustele, 2016 aastal lõpetati ja müüdi suur Sipelgapesa korteriarendus Sääse asumis. Hetkel on Mustamäel 5 aktiivset korterelamute arendusprojekti, nii suuremaid ja soodsama hinnaga kui ka väiksemaid, pisut kallimaid.