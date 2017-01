Aasta alguses peatati ootamatult ja veidrate põhjendustega Lux Express Gruppi kuuluva Venemaa tütarettevõtte ZAO Evrolains rahvusvaheliste vedude litsents. Nüüd on see Vene ametivõimude poolt taastatud.



Nüüd jätkavad ettevõtte bussid reisijate teenindamist Peterburi-Tallinn ja Peterburi-Helsingi liinidel. ZAO Evrolainsi tegevjuhi Rait Remmeli sõnul kõrvaldati kõik vene ametivõimude poolt välja toodud puudused nii kiiresti kui võimalik.



"Etteheiteid oli kahte liiki. Osad põhjustest olid bürokraatlikud ja seotud mõningate puudustega aruandluses ja paberite täitmises. Tehnilistest probleemidest tuli meil täkete ja mõrade tõttu asendada kolme bussi esiklaasid. Kuigi need ei ulatunud bussijuhi vaatevälja ja ei kujutanud reisijatele ohtu, tuli klaasid siiski vahetada," selgitas Remmel.



Lux Express korraldas peale litsentsi peatamist ettevõtte logistika ümber ja reisid toimusid edasi. Kui alguses pidi ettevõte kasutama Peterburi-Helsingi liinil asendusbusse ja Peterburi-Tallinn liinil pidid reisijad piiri ületamiseks bussist väljuma, siis juba paari päeva möödudes asusid liine teenindama Lux Express Estonia ja Lux Express Finland OY bussid.



On märkimisväärne, et sel raskel ajal tulid meile oma bussidega appi nii koostööpartnerid kui ka konkurendid. Kõikides Lux Expressi esindustes käis aga töö lahenduste leidmise nimel ööpäevaringselt ning suutsime ka erandlikes oludes reisijad sihtkohta toimetada," on Remmel rõõmus.



Remmel tahab ka reisijaid tänada. "Palume veel kord vabandust ebamugavuste pärast," lisas tegevjuht, kelle sõnul üllatasid ja puudutasid ettevõtte töötajaid hoopis klientide toetavad sõnad ja mõistev suhtumine.