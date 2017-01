Seejärel ruttas naine kontrollima tuppa paigaldatud salakaamerat, kust selgus inetu tõde.

"Videol on näha, kuidas lapsehoidja katsub lokitange, et veenduda - on need ikka kuumad," selgitab ema ja lisab: "Kui laps kõrvetavatest tangidest eemale hüppab, siis järgneb hoidja ja põletab last taas."

Pärast kõrvetamist hoidja kallistab ja last ja kinnitab, et kui laps ei allu, siis juhtubki nii.