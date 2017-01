Samal ajal, kui terve Eesti alates möödunud täiskuureedest ägab ja oigab ja nutab "Eesti uue märgi" pärast silmad peast, on EASi turundusjuht Piret Reinson ja Eesti Disainimeeskond (EDM) rõõmsad ja rahulolevad.

EDM saab ettevõtjatelt ja riigiametnikelt kirju sooviga võtta tööriistakast ja rändrahnud kiiremas korras kasutusse. Küll rahvas nende visiooni lõpuks mõistab, kui rakendustega midagi valmis tehakse, usub Reinson.

"Läraka" kohta kirjutab EDM oma Facebooki küljel, et neil on "hea meel, et väga paljusid paelus kogu süsteemist just üks illustratsioon, mis tekitas kirglikku arutelu ja leidis ka palju loovat rakendamist". Kadestamisväärne optimism.

