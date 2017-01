Eile leiti Ülemiste linnakus Keevise tänav 10 maja juures trammitee kaevetööde käigus tankitõrjemiin TM42, mille demineerijad pidid kätte saama külmunud maa seest.

Põhja-Eesti pommigrupi juhataja Raido Taalmanni sõnul muutis olukorra raskemaks just asjaolu, et miin oli kinni külmunud. "Me püüame miini ohutult kätte saada, kasutades selleks päästeautot ja veesurvet," selgitas Taalmann olukorda kohapeal. "Loodame, et saame nii maapinda piisavalt sulatada." "Tankitõrjemiini eesmärk on purustada tankiroomik ehk lõhkeainet on temas palju," sõnas Taalmann, kelle esialgsel hinnangul võib miin TM42 pärineda Teisest maailmasõjast. Kuna miin on kraavis, vähendas see ohtu ümberkaudsetele. Samas muutis olukorra ohtlikumaks teadmatus lõhkekeha sütiku seisundist. Demineerimistööde käigus tehti ümberkaudu tühjaks seitse kontorihoonet ja ohualaks seati 200 meetrit.