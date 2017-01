"Vaatasin, et mingi jama on kooli juures – politsei ja kiirabi kohal. Hakkasin mõtlema, et Reinu ju ei ole. Ta oli alati kohal, kui midagi juhtus," meenutab pealtnägija. Hetk hiljem kuulis ta, et kooli hea haldjas Rein Maalmeister on hukkunud. "Ta oli nagu legend Kärdla linnas, oli eeskujuks paljudele," iseloomustab meest põhikooli direktor Valeri Gramakovski.

KOOLIPERE SÜÜTAS KÜÜNLAD: Eile põles Rein Maalmeistri hukkumiskohal küünlameri. (Teet Malsroos)

Esmaspäeva hommikul kella 7 ajal sai häirekeskus teate, et Kärdlas Uuel tänaval on koolimaja juurest leitud õppeasutuse hooldustöölise, 62aastase Rein Maalmeistri surnukeha.

"Rein oli mees, kelle kohta pole ühelgi inimesel halba sõna öelda. Ta oli sügavalt usklik ja alati abivalmis. Mina olin väga uhke sellise inimese üle oma meeskonnas," ütleb direktor Gramakovski.

"Võttis kõike hästi hinge, ja ma arvan, et ta ise päris täpselt ei teadnudki, kui paljusid inimesi ta puudutas. Ta oli selline kõige tagasihoidlikum hing, keda ma tean, ja kes toimetaski teiste inimeste heaks. Ütleme nii, et ma arvan, et terve Kärdla on leinas. Ta hoolitses kooli nagu oma kodu eest. Seda oli ka igalt poolt näha.