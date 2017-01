Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip tõdeb, et Euroopa Liidu ühisturu põhimõte on, et iga inimene võib ühenduse sees osta oma tarbeks kaupa kust soovib.

Liikmesriikidest kaupade toomisel ei ole piiranguid, kui neid edasi ei müüda. Põhjuseks ka see, et maksud on kaubal maha võetud juba riigis, kust need osteti.

Üle Euroopa Liidu sisepiiri toodava alkoholikoguse vähendamise ideed kommenteerides ütles Andrus Ansip Õhtulehele, et seda oma tarvet saab iga riik piiritleda ja seada teistest liikmesriikidest toodavatele aktsiisikaubakogustele piirid.

"Need ei tohi olla aga väiksemad kui 10 liitrit kanget alkoholi, 90 liitrit veini jne."