"Filmitegijad on pikalt oodanud sellist tunnustust," ütleb filmiprodutsent Ivo Felt. "Näitlejatel on oma auhinnad, sportlastel ja muusikutel ka, meil seni polnud. On ülim aeg hakata filmitegijaid väärtustama. Oleme seni teistest maas olnud, kuid enam mitte!" Juba tänavu märtsis antakse esimest korda välja Eesti filmi- ja teleauhinnad. Üritust korraldab Eesti Filmi Instituut, et tänada ja tunnustada oma ala professionaale.

Eesti filmi- ja teleauhindade (EFTA) gala eestvedaja ning Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp rääkis eile Nordea kontserdimajas gala esitlusel, et auhindade eesmärk on tunnustada ja tutvustada televaatajatele filmi- ja televaldkonna professionaale – sealhulgas ka neid, kes jäävad tavaliselt kaadri taha ja keda üldsus ei tunne.

ÕNNETOOVAD KILLUD: Kuna killud toovad õnne, viskas korraldaja Edith Sepp Eesti filmi- ja teleauhindade sisseõnnistamiseks taldriku puruks. Vasakult Margus Allikmaa, Edith Sepp, Priit Leito ja Gert Raudsep. (Stanislav Moškov)

"Soovin, et Eesti filmi- ja teleauhinnad saaksid nii filmi- kui ka telemaailmas märgilise tähenduse ja galast saaks sama suure põnevusega oodatud sündmus nagu Jussi auhinnad Soomes," ütleb ta.

Kanal 2 juhi Urmas Oru sõnul on teleauhindade väljaandmine väga oluline, sest Eestis on tohutul hulgal telesarju, kuid tähelepanu ja tunnustust saavad neist vähesed.