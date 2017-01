Esiksingliga "Suurlinna Tuled" aastahiti edetabelitesse kerkinud Olavi Otepalu üllatab seekord märksa tantsulisema lauluga "Ei Tea", mille muusikavideosse on põimitud intriige, seksuaalset alatooni ja eneseirooniat.

Kaader videost (Facebook)

Olavi Otepalu kirjutatud laulu produtsendiks on Mikk Tivas ja video režissööriks Henrik Normann.

"Kuna laul jutustab suhteliselt avameelselt meeste mõttemaailmas levinud kujutluspiltidest, pidasin asjakohaseks viia sensitiivset sõnumit publikuni pikaajalise tele- ja filmimaailma kogemusega professionaali käe all ning loodetavasti publik naudib seda tulemust", märkis laulja ja laulu autor. "Võtsin eesmärgiks kirjutada just selline tantsulugu, mida sobiks mängida näiteks Sky Plus raadios ja ööklubides", lisas Olavi.