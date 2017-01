Eile lahvatas Eesti muusikamaastikul ootamatult skandaal – ühel pool laulja ja lauluõpetaja ning WAF-laulukooli omanik Maiken, kelle käe all staari- ja näosaates paljud kuulsad eestlased hääleõpet saanud ning teises leeris hääleseadjad ja laulupedagoogid, kes põrutavad, et Maikeni viis lauljaid koolitada rikub nende hääle!

Eesti Ekspressis ilmus eile lugu, kus mitmed teenekad lauluõpetajad ja hääleseadjad on Maikeni vastu ühisrinde moodustanud – põhjuseks see, et Maiken õpetab lauljaid Complete Vocal Technique’i (CVT) järgi, mida nimetatakse ka Sadolini tehnikaks. Seda meetodit nimetatakse maailma tervislikemaks, sest tehnika on lihtne – suu asend määrab hääle. Maiken õpetavat lauljatele tehnikat aga valesti.

Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia õppejõud Sirje Medell räägib Ekspressis, et on kokku puutunud staarisaates osalenud neiuga, kes osaledes hääle kaotas ja pool aastat rääkida ei saanud. Ka Tõrva lauluõpetaja Novella Hansoni õpilasel kadunud üle-eelmisel aastal staarisaates osaledes hääl ning Hanson palunud Medellil tüdrukut aidata.

Õhtulehe andmetel oli tegu superstaarisaates toona teise koha saavutanud Gertu Pabboga, kes aga Õhtulehe ajakirjanikuga telefonis vesteldes selle ümber lükkab. "Ei, absoluutselt mitte," vastab Gertu küsimusele, kas tal oli saates häälega probleeme.