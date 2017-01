Tunnustatud Eesti loomaarst käib välismaal loomi ravimas.

Eksootiliste loomade anesteesiale keskendunud spetsialiste on maailmas väga vähe. Rahvusvaheliselt üks nimekamaid tegijaid, keda hinnatakse nii Eestis kui ka välismaal, on Tallinnas sündinud Aleksandr Semjonov.

Aleksandr Semjonov on spetsialiseerunud ulukloomade anesteesiale ja kirurgiale, lisaks ravib ta eksootilisi loomi. Olemuselt on ta kui doktor ­Dolittle, kes tunneb nii loomade hingeelu kui ka nende anatoomiat ja füsioloogiat. Samamoodi on tal oma kindel toetav meeskond.

KUULAB: Aleksandr kuulab patsienti, et leida kindel häda ja teda ravida. Erakogu (Erakogu)

Kui doktor Dolittle armastas loomadele ka pai teha, siis Aleksandr seda pigem väldib. "Kolleegid teevad nalja, et kui mina juba kellelegi pai teen, on see loom südant liigutanud. Üldiselt ma siiski ei tee," püüab Aleksandr tööd tehes emotsioonid vaka all hoida.