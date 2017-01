Esoteerilised sitakivid on osalt tõsine ning osalt huumori ja irooniaga loodud kontseptsioon, kus tavalise ranna­kivikese ühele poolele graveeritakse sõna "sitt", teisele fekaali kujutis ja taies müüakse seejärel kahe-kolme euroga maha.

ESOTEERIKA MÜÜB: Madis Must kavatseb uue Eesti brändi valguses oma kivide tootmist ja arendamist jätkata. «Esoteerilisi sitakive valmistan ja müün edasi ning teen lakkamatut toote­arendust, et kivid järjest ilusamad oleksid ja paremini nõiuksid,» lubab ta. (Erakogu)

Sotsiaalmeedias on Esoteeriliste Sitakivide lehekülg liigitatud meelelahutuse kategooriasse ja mõned inimesed on leidnud, et tegu on hea huumoriküljega, mis sobib kokku tegijatega nagu Vello42 ning Sihtasutus Patriarhaadi ja Keskaja kaitseks.

"Sitakivi tuletab selle omanikule meelde aeg-ajalt teha "igasugust sitta" ehk lolle ja hulle tegusid, mis muudavad elu huvitavaks," on seal muu hulgas kirjutatud. "Tee igast’ sitta ja siis tuleb ka armastus!"

Ometi viitavad mitmed postitused sellele, et mingil kujul oleks tegijatel nagu tõsi taga – ilmunud on fotosid, kus sitakive suure ja selge plakati juures laadal müüakse. Ühes postituses nimetab autor sitakive "antiesoteeriliseks käsitööks". Mine siis võta kinni: kas tegu on eheda äri või internetis elava naljaga?