Ginter kommenteeris Facebookis tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ettepanekut vähendada Läti piirikaubanduse tõttu piiriüleseid alkoholikogused terves Euroopa Liidus ning ütles, et on täiesti moraalne käia naaberriigis hankimas neid asju, mis oma riigis on kallimad - või kallimaks aetud - ja vastupidi

"Mulle jääb, Eesti ajalugu ja EL eesmärke arvestades, arusaamatuks viide rahva moraalile. Meie pere sai esimese kvaliteetse kassettmaki välismaalt sest Eesti valuutapoodides ei hakanud hammas peale. Ei olnud amoraalne. Maki ostuks vajalikud margad saime piirikaubanduse võlude abil. Eestlased on ajaloos alati piiriüleseid hinnaerinevusi ära kasutanud. On täiesti moraalne käia naaberriigis hankimas neid asju, mis oma riigis on kallimad - või kallimaks aetud - ja vastupidi," kirjutas ta.