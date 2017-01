Rahandusministeerium soovib tulevast aastast muuta praegust firmaautode maksusüsteemi nõnda, et ettevõtjate autode numbrimärk oleks tavanumbrist erinevat värvi. Muutuse positiivses tulemis kahtleb aga Maksumaksjate Liidu juhatuse liige Lasse Lehis: "See on pigem raha raiskamine, ma ei usu, et see annab midagi.“

Ministeerium teeb ettepaneku erisoodustuse lihtsa arvestuse tagamiseks kaotada sõidupäevikud segakasutuses sõiduautode puhul täielikult. "Uueks erisoodustuse maksualuseks on meie ettepanekul 1,96 eurot kilovati kohta, mis väheneb 25% võrra, kui sõiduauto on üle 5 aasta vana,“ selgitab Murakas.

"Oluline pole mitte see, kui suures mahus tööandja autot tegelikult kasutati, vaid see, et töötajale on antud võimalus tööandja autot isiklikul otstarbel kasutada, kuna segakasutuse puhul enam sõitude arvestust ei peeta,“ lausub ta ja lisab, et see muutub ainukeseks võimaluseks, kuidas segakasutuses auto erisoodustust deklareerida ja sellelt maksu tasuda.

"Kõikidele, üksnes ettevõtluses või avalikus sektoris ametisõitudeks kasutatavatele autodele on plaan anda tavanumbrimärkidest erinevat värvi numbrimärk,“ seletab peaspetsialist rahandusministeeriumi plaani lahti. Riigi seisukohast kõige suurema maksuriskiga sõiduautode osas antakse võimalus pidada ka detailset arvestust või kasutada muud maksuhaldurile aktsepteeritud tõendamisviisi erasõitude puudumise kohta.

Murakas tuletab meelde, et plaan firmaautode erakasutamist lihtsustada oli kõne all juba möödunud aasta kevadel ning valdava enamuse jaoks muutub uus kuumäär senisest soodsamaks, maksukohustuse täitmine lihtsustub ning ettevõtjate halduskoormus väheneb.

Eesti Maksumaksjate Liidu (EML) juhatuse liige Lasse Lehis tunnetab siiski, et tegemist pole päris EML-i soovitud seadusmuudatusega. Lehis leiab, et segakasutuses autode sõidupäeviku kaotamine ei ole hea strateegia. „Meile oli põhiline ikka see, et kui ettevõtja tahab arvestust pidada, siis kilomeetri variant peab ikkagi säilima,“ leiab ta.

Samuti ei näe ta väga mõtet eri värvides numbrimärkidel. "See on pigem raha raiskamine, ma ei usu, et see annab midagi. Minu soovitus on see, et märgistame kõigepealt ainult riigiautod ära ja vaatame, mida see annab,“ räägib Lehis ning tuletab meelde, et värvilise numbrimärgiga auto võib erinevatel põhjustel seista mistahes kohas - ka näiteks supelrannas.