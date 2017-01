Homme esitleb rahandusministeerium ettepanekut eristada tööautod värvilise numbrimärgiga, et muuta firmaautode erakasutamise maksustamine senisest lihtsamaks ja tõhusamaks.

Uued numbrimärgid soovitakse firmaautodele külge panna rahandusministeeriumi saadetud kommentaari järgi selleks, et suurima maksuriskiga sõiduautode üle saaks pidada detailset arvestust, kirjutas Äripäev.

Seetõttu on plaan anda kõigile üksnes ettevõtluses või avalikus sektoris ametisõitudeks kasutatavatele autodele 2018. aasta alguses teist tooni numbrimärk.

Rahandusministeeriumi hinnangul pole oluline see, kui suures mahus tööandja autot reaalselt erasõitudeks kasutati, vaid see, et töötajale on üldse antud võimalus tööandja autot isiklikuks otstarbeks kasutada, kuna segakasutuse puhul enam sõitude üle arvestust ei peeta.