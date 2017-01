Lepland ütleb, et on täna lauljana see, kes on, just tänu Maikenile ja tema õpetatud vokaaltehnikale.

Ott Lepland kirjutab: “Olles juba 12 aastat ise aktiivselt Maikeni juures seda vokaaltehnikat õppinud, võin käsi südamel ja 100% meelekindlusega öelda, et kõik väited selle tehnika ebatervislikkuse ja kahjulikkuse kohta on täielikud valed. Käisin ise ka aastaid enne Maikeniga kohtumist paljude erinevate vokaalpedagoogide juures, aga just Maikeni käe all õpitud vokaaltehnikaga tundsin esimest korda, ja tunnen siiani, et asi on õige.”

Täna ilmus Eesti Ekspressis lugu, kus mitmed lauluõpetajad ja hääleseadjad süüdistavad Maikenit lauljate häälte rikkumises. See on pannud kihama sotsiaalmeedia, kus mitmed staarid Maikeni kaitseks sõna võtavad.

12 aastat tagasi oli Ott enda sõnul tasasel häälel laulev ja tohutult ebakindel artist, kuid Maikeni õpetuse järgi õppis ta kasutama oma häält julgemalt ja – mis kõige tähtsam – õigesti. Lepland pöördub tänaseni hääleprobleemide korral Maikeni poole ning meenutab, et staarisaate ajal oli tal teises ja kolmandas finaalsaates häälega suuri probleeme. “Just Maiken oli see, kes suutis need probleemid lahendada ja mulle hääle tagasi anda!”

Enne Eurovisioni lauluvõistlust, kus Ott 2012. aastal käis, tegi ta poolteist kuud iga päev Maikeniga hääleharjutusi, et hääl vormis oleks. “Kui Maikeni poolt õpetatav tehnika oleks nii kahjulik ja ebatervislik, nagu siin väidetakse, siis poleks ma ju Eurovisioonil pidanud suust piuksugi välja saama või kuidas? Kui poleks olnud Maikenit, kes mind kogu selle Eurovisiooni aja toetas nii vokaaltehniliselt kui ka emotsionaalselt, poleks ma suutnud “Kuula't” seal korralikult ära laulda,” kirjutab Ott emotsionaalses postituses.

Vilgats: maikenile on hääle tervis ja tehnika väga tähtsad

Kaire Vilgats kirjutab, et tunneb Maikenit juba Otsa-kooli aegadest ja teab, kui hingelähedane on Maikenile hääle tervis ja tehnika. “Tegelikult ma kadestan selle inimese töökust, pühendumist ja armastust oma töö vastu! Ka hoolivust oma õpilastesse ja inimestesse üldiselt,” kirjutab ta. Kaire lisab, et ta on Maikenilt korduvalt abi saanud, eriti kui mõni esinemine on haiguse või ülekoormuse tõttu ohtu sattunud.

Norman Salumäe: käin siiani Maikeni juures, kui on hääleprobleem

Oma sõna ütleb sekka ka Maikeni ja Berdi käe all neli aastat õppinud Norman Salumäe. “Õpetajad rõhutasid alati, et kui mõni võte on ebamugav, siis võtame sammu tagasi ja leiame tee. Ja me leidsime alati tee! Mul on hea ja mugav laulda ja lõikan koolis õpitust iga päev kasu,” kinnitab ta Facebooki postituses. “Käin siiani Maikeni juures tunnis, kui olen haige või maadlen mõne probleemiga.”

Ka Maikeni enda Facebooki lehele on tehtud postitusi, kus inimesed talle poolehoidu näitavad. Ansambli La La Ladies liige Kethi Uibomägi ütleb, et kui ta poleks 2007. aastal WAF-i läinud, siis ta ilmselt praegu ei laulaks. Näitleja Anne Veesaar aga usub, et kui Maiken oleks lavakas tema lauluõpetaja olnud, laulaks Anne nagu Barbara Streisand. Joosep Järvesaar ütleb aga, et on oma silmaga näinud, kuidas inimesed tänu Sadolini tehnikale mustast august välja ronivad.

Nele-Liis Vaiksoo: minagi unustan vahel laval koolis õpitu

Nele-Liis Vaiksoo kirjutab, et on 27 aastat laulnud ning end erinevate hääleseadjate juures koolitanud, kuid unustab siiani teinekord lavale minnes kõik, mida pedagoogid on rääkinud ja laulab nii, nagu torust tuleb. “Tõsi, kord on juhtunud ka see, et kaotasin laval oma hääle, aga keda ma siis siinkohal süüdistan - kõiki oma lauluõpetajaid? Kirjutan neist avalikult artikli ja "loobin kividega surnuks", et küll nemad on ikka halba tööd teinud ja minu hääle tuksi keeranud? Ei, toona vaatasin peeglisse ja võtsin vastutuse ise. See tähendab, sain aru, et hoolimata sellest, et ma klassiruumis teen kõik õigesti, siis lavale minnes ei suuda ma piisavalt rakendada õpitut ning kukkusin toore jõuga kütma. Jah, ka nii saab - mõnda aega. Aga fakt on see, et intensiivsema töökoormuse korral niisama afektiseisundis küttes hääl vastu ei pea!”

Vaiksoo sõnul on staarisaates raske ellu jääda isegi kogenud lauljatel, kuna tegu on niivõrd intensiivse perioodiga. “Rääkimata siis veel noortest lauljahakatistest, kes polegi veel omandanud korralikku tehnikat ning kipuvadki lihtsalt oma emotisooni pealt laulma. Loomulikult on seal abiks Maiken, kes neid õpetab ja abistab, kuid sellel hetkel, kui algab otsesaade ja kaamera käima klõpsab, pole ma kindel, et noorukesed lauljad suudavad säilitada kainet mõistust ning rakendada otsesaates seda, mida prooviruumis õpiti!” Lisaks on paarikuine saateperiood tema sõnul liialt lühike, et uut hääletehnikat omandada. “See nõuab ikkagi rohkem aega ja süvenemist ning aastatepikkust treeningut.”

Nele-Liis kirjutab, et ta pole näinud inimest, kes Maikeni moodi oma õpilastele, õpetamisele ja muusikale elaks. “Ta on lihtsalt nii pühendunud, et tuleb sulle appi ka hilisel öötunnil, ainsaks eesmärgiks sind aidata ja leida sinu vokaalsetele võimalustele parim lahendus!”