Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia õppejõud Sirje Medell räägib Ekspressis, et on kokku puutunud staarisaates osalenud neiuga, kes osaledes hääle kaotas ja pool aastat rääkida ei saanud. Ka Tõrva lauluõpetaja Novella Hansoni õpilasel kadunud üle-eelmisel aastal staarisaates osaledes hääl ning Hanson palunud Medellil tüdrukut aidata. Hanson ütleb Ekspressis veendunult, et neiu hääl kadus tehnika vea tõttu. Õhtulehe andmetel oli tegu superstaarisaates toona teise koha saavutanud Gertu Pabboga, kes aga Õhtulehe ajakirjanikuga telefonis vesteldes selle ümber lükkab. “Ei, absoluutselt mitte,” vastab Gertu küsimusele, kas tal oli saates häälega probleeme.

Eesti Ekspress avaldas loo, kus mitmed teenekad lauluõpetajad ja hääleseadjad Maikeni vastu ühisrinde moodustanud. Põhjuseks see, et Maiken õpetab lauljaid Complete Vocal Technique’i (CVT) järgi, mida nimetatakse ka Sadolini tehnikaks. Seda meetodit nimetatakse maailma tervislikemaks, sest tehnika on lihtne – suu asend määrab hääle. Maiken õpetavat lauljatele tehnikat aga valesti.

Ka Leelo Talvik ja Toomas Voll ütlevad, et miskit on mäda, Zoja Hertz sõnab, et tema juurde on tulnud mitmed WAF-i õpilased, et ümber õppida valesid laulureflekse. Loos on sõna võtnud ka arstid, kelle sõnul saatsid Maiken ja Bert Pringi, kellega laulukool loodud sai, kooli algusaastatel õpilasi pidevalt uuringutele ja siis oli traumajuhtumeid rohkem, nüüd olevat neid vähem.

Maiken rääkis oma versiooni loost täna õhtul Kanal 2 telemagasinis “Radar”. Maiken kaotas 15 aastat tagasi ületöötamise tõttu hääle. Kuna ükski lauluõpetaja ega posija Eestis teda aidata ei suutnud, läks ta Kopenhaagenisse CVT metoodikat õppima. See pani seni vaid pikka aega sosistanud Maikeni taas laulma. Naine täiendas end sel alal kolm aastat. Eestis on peale tema veel vaid üks inimene, kes läbi teinud CVT õpetaja õppeprogrammi – WAF kooli õpetaja Bert Pringi.

Maiken rääkis “Radarile”, et sai suvel Eesti Ekspressilt kirja, kus seisis, et nimekad ja tunnustatud vokaalpedagoogid arvavad, et Sadolini tehnika on Eestis valesti rakendunud ehk Maiken on olnud halb õpetaja. Maiken aga selgitas, et CVT ütleb, et ükskõik, millist häält, mida inimene teha soovib, on võimalik teha igaühel tervislikult. Maikeni ja Berti kasutatav tehnika on väga intensiivne, see tekitab teistes pedagoogides kahtluse, et on paljudele lauljatele sobimatu. “Tehnika ise ei saa kedagi tuksi keerata. Tehnika ei saa olla süüdi mitte milleski sellepärast, et seda on nii palju testitud, seda on nii palju uuritud,” kinnitas Maiken.

Põhjus, miks asjad valesti võivad minna, on õpetaja sõnul ehk ka selles, et ta ei saa kontrollida, mida teeb inimene kodus või väljaspool kooliruume harjutades. Tema on alati õpilastele teinud selgeks reeglid, mida tundides treenitakse. “Aga seda, mida ta teeb tegelikult väljaspool tundi, me ei saa mitte kunagi kontrollida. Ma ei saa teada. Sai siin tunnis mingisuguse jõle hea nipi, kuidas mingi kõrge noot sai kõlama, siis läks koju ja küttis 3 tundi täiesti valesti.” Maiken garanteerib, et tema tunnis ei tehta valesti midagi.

Staarisaates pole süvatehnikaks aega

Maiken tunnistas saatejuht Robert Kõrvitsale antud usutluses, et tema tundides lähevad õpilased tõesti kaugele ja arenetakse kiiresti – teinekord saadakse õpilane juba esimeses tunnis laulma oktaav kõrgemaid noote, kui varem. Maiken annab ka koduseid ülesandeid. Näiteks kuulab ta õpilastega muusikalisi näiteid ja palub neid järele teha – aga ainult reegleid järgides. Kui õpilane tuleb järgmisel korral tundi ja pole harjutanud reeglite järgi, saab Maiken sellest kohe aru. “Kas ta ei tunne kõige paremini või ta ei saa sellega üldse hakkama või see kõlab valesti või mis iganes on.” Siis korrigeeritakse tehnikad ja minnakse edasi.

Viis hooaega ekraanil olnud superstaarisaates koolitas Maiken samuti lauljaid ning teda süüdistatakse ka selles, et tihti on staarisaate osalised tema pärast hääle kaotanud. “Tal on pühapäeval otsesaade, esmaspäeval me alles valime lugu, teisipäeval me alles paneme helistikku paika, neljapäeval on juba bändiproov. Meil ei ole aega. Ükski inimene ei lähe mingi uue, täna ehitatud asjaga, lavale,” tõdes Maiken “Radaris”, et kuna graafik on äärmiselt tihe, ei ole staarisaates tõesti aega tehnikaga süvitsi tegeleda.