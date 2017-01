Suurbritannia linnad on seni saanud rahastust erinevate projektide kaudu EL-ist, kuid kuna pärast Brexitit need rahakraanid kuivavad kokku, siis on britid pööranud pilgud Araabia maade poole.

Nii näiteks külastasid Birminghamini ametnikud Katari, kus miljoni elanikuga linn soovib saada suisa 6,5 miljardi dollari ulatuses investeeringuid, teatas YLE.

"Olgem ausad, küsimuse all on Brexiti-järgne toiming," ütles John Clancy Birminghami linnavalitsusest.

Birminghami ametnikud ei külasta mitte ainult Araabia riike, vaid nad käisid möödunud aastal ka Hiinas.