Pjotr Pavlenski on julgete performance’itega olnud tähelepanu keskmes neli ja pool aastat. Tema esimene etteaste toimus 2012. aasta 23. juulil Peterburis Kaasani kiriku juures.

Pavlenski sõnul oli see toetusavaldus punkbändi Pussy Riot liikmetele, keda süüdistati kirikus huligaanitsemises ja kes hiljem ka vangi mõisteti. Kinniõmmeldud suu sümboliseeris kunstniku sõnul sõnavabaduse piiramist ja tsensuuri tugevnemist Venemaal .

Kunstniku enim kõneainet tekitanud aktsioonid on korraldatud Moskvas. 2013. aasta 10. novembril istus Pavlenski ihualasti Punasele väljakule Lenini mausoleumi juurde ja lõi naelaga oma munandid munakivisillutise külge kinni. Ta istus nõnda poolteist tundi.

Selle aktsiooni eesmärk oli protestida Putini politseiriigi, Venemaal leviva apaatia ja kodanikuõiguste piiramise vastu.

Süütas FSB peahoone ukse

2015. aasta 9. novembri öösel valas Pavlenski bensiiniga üle Moskvas Lubjanka väljakul Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) peahoone ukse ja pani selle välgumihkliga põlema. Aktsiooni eesmärk oli juhtida venelaste tähelepanu sellele, et terroristliku mainega FSB ohustab kõiki Venemaa elanikke.

Pärast FSB peahoone ukse süütamist võeti kunstnik kiiresti vahi alla ja paigutati eeluurimisvanglasse. Mullu 8. juunil tunnistas Meštšanski kohus Moskvas Pavlenski süüdi vandalismis ja mõistis talle 500 000 rubla trahvi. Samuti tuli tal kohtu otsusel hüvitada FSB-le tekitatud kahju 481 000 rubla.

Pjotr Pavlenski vabastati vahi alt kohe pärast kohtuotsuse teatavaks tegemist. Ta ütles, et peab FSB ukse süütamist õnnestunud aktsiooniks. Trahv on tal siiani maksmata.

Pavlenski sõnul teeb ta poliitilist kunsti. 2013. aasta 23. detsembril tunnistas ajakiri Artgid ta koguni mõjukaimaks Vene kunstnikuks.

Arvestades Pjotr Pavlenski senist ühiskonnakriitilist tegevust, on ta võimudele tõsiseks pinnuks silmas. Seetõttu võis oodata, et temast üritatakse lahti saada.

Esmaspäeval selgus, et Pjotr Pavlenski ongi koos elukaaslase Oksana Šalõginaga ja kahe tütrega Venemaalt lahkunud. Esmalt sõideti detsembris autoga läbi Valgevene Ukrainasse. Sealt sõideti lennukiga Prantsusmaale, kus tõenäoliselt palutakse poliitilist varjupaika.

Kodumaalt lahkumise ajendiks sai teatri Teatr.doc näitlejanna Anastassija Slonina esitatud süüdistus vägistamiskatses, mille kohta alustati eeluurimist.

Pavlenski eitab süüdistust

Pjotr Pavlenski ütles intervjuus telekanalile Dožd-TV, et ta tunneb Anastassija Sloninat. Naine hakkas otsima tema perekonnaga kontakti septembris. Kuna ta on ühe opositsiooniteatri näitlejanna, siis lähenemissoov kahtlusi ei äratanud. 4. detsembri õhtul tuligi Slonina Pavlenskile ja tema elukaaslasele külla.

Mis tol õhtul juhtus, seda Pavlenski intervjuus ei täpsustanud. Näitlejanna kirjutas pärast Pavlenski kodust lahkumist avalduse, milles süüdistas kunstnikku ja tema elukaaslast vägistamiskatses, mille eest võib kohus määrata kuni kümneaastase vanglakaristuse. Pavlenski sõnul ei vasta Slonina süüdistus tõele.

Kogu lugu võttis tõsise pöörde 14. detsembril, kui lennukiga Varssavist Moskvasse saabunud Pavlenski ja Šalõgina viidi otse Šeremetjevo lennujaamast uurija juurde ülekuulamisele, mis kestis seitse tundi.

Pärast ülekuulamist lasti nad vabaks, kuid paar pidi andma allkirja, et ilmuvad uuele ülekuulamisele esimese kutse peale.

Taolises olukorras leidis Pjotr Pavlenski, et Venemaale jäämine on ohtlik. Ta on koos perekonnaga jõudnud Prantsusmaale.

Kunstniku advokaadi Olga Dinze sõnul käib Slonina kaebuse asjus endiselt eeluurimine, ametlikku kriminaalmenetlust veel alustatud ei ole. Kui seda aga tehakse, siis palub Pavlenski Prantsusmaal poliitilist varjupaika.

Pjotr Pavlenski peab näitlejanna Anastassija Slonina kaebust poliitiliseks tellimuseks. "Ma ei tea, kui kaua Slonina politseiga koostööd tegi, kuid ta tegi seda kindlasti," ütles Venemaalt põgenenud kunstnik portaalile Meduza.