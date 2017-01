Riigi Ilmateenistuse teatel toovad lähipäevad meile lund ja lörtsi.

Kolmapäeval libiseb üle Baltimaade läänest itta madalrõhulohk, mis kannab Eestisse niiskema ja soojema õhu. Taevas tõmbub tihedamalt pilve. Paljudes kohtades sajab lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. On udu ja jäidet. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel Ida-Eestis -4..-10, Lääne-Eestis -1..-6°C, saartel kuni +1°C, päeval tõuseb -3..+3°kraadini.

Neljapäeval liigub üle Norra mere ja Skandinaavia põhjaosa Barentsi mere suunas uus aktiivne madalrõhkkond ja selle lõunaserv laieneb Läänemeremaade kohale. Õhk on niiske ja soe. Kohati sajab lörtsi ja vihma, on jäiteoht. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, puhanguti 15, pärastlõunal põhjarannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel -1..+3, päeval +1..+3 kraadi.

Reede öösel läheneb mööda ulatusliku madalrõhuala lõunaserva Läänemerele järjekordne lohk, mis päeva jooksul üle Baltimaade ja Soome Venemaale ruttab. Öösel on pilvi hõredalt ja ilm peamiselt sajuta. Tugev loode- ja läänetuul nõrgeneb ja õhutemperatuur langeb hommikuks 0..-5 kraadini. Päeval pilvisus tiheneb ja õhtu eel liiguvad uued lume- ja lörtsipilved üle Eesti loodest kagusse. Mõõdukas tuul puhub läänekaarest ning õhutemperatuur tõuseb -2..+2 kraadini.

Laupäeval lahkub madalrõhulohk Venemaale ja Läänemere kohale kerkib kõrgrõhuhari. Pilved hõrenevad ja saju tõenäosus kahaneb. Puhub mõõdukas loodetuul. Õhutemperatuur on öösel 0..-6°C, päeval -3..+2 kraadi.