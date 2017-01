Kui haldusreform sellel katsel tõepoolest rakendub, siis kes on kõige suuremad võitjad? Jättes kõrvale uue haldusjaotuse tõttu palju tööd juurde saavad maakaartide tootjad ja õppematerjalide väljaandjad, siis kõige otsesema kasu saajateks on liituvate omavalitsuste juhid, kellele riik maksab eduka töö eest preemiaks terve aastapalga. Tegu pole väikeste summadega, kui näiteks Pärnu linnapea saaks 37 000 eurot, Pärnu maakonnale kuluks 350 000 ja tervele Eestile paar miljonit, kuid kogu reformi 65 miljonilisest eelarvest on see siiski vaid paar protsenti.

Küsimus on pigem valitud ametnike n-ö riiklikus premeerimises, et tagada reformi edukas elluviimine. Nii võime vaid spekuleerida, mil määral oli aastapalga teenimine liitumistel liikumapanevaks jõuks ja kuidas mõjutas selline präänik Eesti uue haldusjaotuse kujunemist – riik on teatanud, et seadusejärgsest aastapalga maksmisest nad keelduda ei saa. Prääniku tasakaalustavaks pooleks on see, et lisaks maksab riik ka elanike arvu pealt pearaha, mis võimaldab omavalitsustel ka kogukonna heaks midagi ära teha.

Kuid eelnimetatud kasude kõrval on peamine ikkagi küsimus, kas ja mil määral võidame reformi läbiviimisest. Kui võtame kriteeriumiks ametnike arvu ja kulude vähenemise, siis saame esimesed kokkuvõtted teha ehk aasta-paari pärast. Siinjuures tuleb muidugi arvestada sedagi, et ametnike asemel poleks tööle võetud asemikke, kes ametniku tiitlit ei kanna, kuid täidavad sarnaseid ülesandeid. Teiseks suuremaks proovikiviks on valimiste läbiviimine uue haldusjaotuse järgi, mis eeldab valimisringkondade muutmist, korrektseid rahvastikuregistri andmeid koos uute aadressidega jpm.

Valitsus on otsustanud järgmisest aastast kaotada ka maavalitsused. Kuid milliste ülesannetega moodustis saab sel juhul üldse olema maakond, kui suurvaldade loomise järel hakkavad näiteks Viljandi ja Lääne maakonnad koosnema vaid kolmest vallast? Kujuneva haldusabsurdi illustratsiooniks on olukord, kus Saaremaa vald on pindalalt suurem kui seitse maakonda viieteistkümnest. Kas vald on antud juhul liiga suur või maakonnad liiga väikesed? On meil maakondi senisel kujul üldse vaja või oleks Saaremaa eeskujul pidanud ka mandril looma efektiivsuse nimel maakonnasuurused vallad? Veel rohkem saab küsimusi olema aga siis, kui praeguseid paberile kirja pandud liitumislepinguid hakatakse tegelikkuses ellu viima ja selgub uute omavalitsuste tegelik haldussuutlikkus.